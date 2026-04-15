Svečana sednica Skupštine Grada Beograda, kojoj je predsedavao Nikola Nikodijević, održana je danas u Starom dvoru u sklopu obeležavanja „Dana Beograda”. Na sednici su tradicionalno proglašeni laureati „Nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević” za 2025. godinu.

– Praznik „Dani Beograda” ustanovljen je 2002. godine u spomen na dva značajna datuma iz istorije našeg glavnog grada. To je, prvo, 16. april 878. godine, kada se u pisanim dokumentima prvi put pojavljuje slovensko ime Beograda. Drugi datum, koji u okviru „Dana Beograda” obeležavamo i proslavljamo, jeste dan predaje ključeva grada Beograda knezu Mihailu Obrenoviću 19. aprila 1867. godine. Skupština Grada Beograda ove godine dvadeset četvrti put dodeljuje „Nagradu grada Beograda”. Nagradom grada Beograda, koja od 2021. godine nosi naziv „Nagrada grada Beograda – despot Stefan Lazarević”, odlikujemo najbolje među nama u devetnaest različitih oblasti. I ove godine komisije za dodelu Nagrade Beograda, sastavljene od najeminentnijih stručnjaka, obavile su zamašan i izuzetno odgovoran posao. Trebalo je od prijavljenih nominacija napraviti izbor najboljih među zaista izuzetno kvalitetnim kandidatima. S punim poverenjem, verujući u njihov izbor, pozivam predstavnike Komisija za dodelu Nagrada grada Beograda, da nam saopšte odluke komisija – rekao je predsednik Skupštine Grada Nikola Nikodijević.

Dobitnik „Nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević” za 2025. godinu u oblasti književnost i prevodno stvaralaštvo je Bojan Savić Ostojić, za pozorišno stvaralaštvo Miodrag Krstović, likovno i primenjeno stvaralaštvo, vizuelne i proširene medije dr um. Radoš Antonijević, muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo Tanja Andrijić, dr Vlado Batnožić i Milanka Berković, društvene i humanističke nauke Slobodan Grubačić, prirodne i tehničke nauke prof. dr Vladica Ristić i prof. dr Marija Maksin, a za pronalazaštvo dr Vojin Cvijanović i dr Marija Bajagić.

U kategoriji izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, laureat za 2025. godinu je prof. dr Marina Nikitović, a za rad ili rezultate izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine, nagrada je pripala prof. dr Milovanu M. Bojiću. „Nagrada grada Beograda – despot Stefan Lazarević” za arhitekturu i urbanizam za 2025. godinu dodeljuje se „AKVS arhitektura”, autorskom timu Anđeli Karabašević Sudžum i Vladislavu Sudžumu.

Porodično poljoprivredno gazdinstvo Snežane Gajić dobitnik je nagrade u kategoriji za poljoprivredu, dok je laureat u oblasti novinarstva Ratko Stojković.

Nagrada grada Beograda za obrazovanje za 2025. godinu dodeljuje se Jasmini Senić, a za sport Angelini Topić. U oblasti zaštite životne sredine dobitnik je Marko Ćirić, a za herojsko delo Marko Roljević.

Nagrada za dugogodišnji rad i trajni doprinos razvoju grada Beograda za 2025. godinu dodeljuje se Dragoslavu Stanisavljeviću, dok se specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za Grad Beograd za 2025. godinu dodeljuje Ivanu Miloševiću i Filipu Šolnu.

Nagrada grada Beograda „Svetislav Stojanović” za pojedinca pripala je Dušanu Janićijeviću, a za vatrogasnu jedinicu Vatrogasno-spasilačkoj četi „Mladenovac”.

Na kraju sednice Nikola Nikodijević je u ime Skupštine Grada Beograda uputio čestitke dobitnicima nagrada, a komisijama zahvalio na marljivom i predanom radu.

– „Nagrada grada Beograda – despot Stefan Lazarević” jeste značajno priznanje, ali jednako je važan podstrek i inspiracija za buduće podvige. Najvažnije od svega je da se svako od nas trudi, radeći za bolji i lepši Beograd, za bolju i lepšu Srbiju – poručio je Nikodijević.

Najavio je da će se svečana dodela nagrada održati na istom mestu, 17. aprila u 12 časova.

Sednici su prisustvovali zamenik predsednika Skupštine grada Igor Jovanović, gradski menadžer Miroslav Čučković, članovi Gradskog veća, sekretari Gradske uprave.