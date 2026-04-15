Dajte krv i pomozite onima kojima je potrebna! Saznajte gde možete donirati krv u Srbiji i spasiti život
Transfuzija krvi
I danas vaše malo nekome znači sve! Pokažite humanost na delu i spasite život!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade ovde.
- Bogatić, Fudbalski klub "Mačva" 9-14 časova
- Loznica, Gimnazija "Vuk Karadžić" i Tehnička škola 9-14 časova
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
- Mionica, Kulturni centar 9-14 časova
- Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
- Smederevska Palanka, Mesna zajednica "Donji grad" 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
