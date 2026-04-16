BRANKOV POLUPRAZAN, NA AUTOKOMANDI GUŽVA, A NA PRILAZU PANČEVCU KOLAPS: Duge kolone i na Plavom mostu (FOTO)
Na Gazeli je saobraćaj gust, ali zastoja nema, sve teče, dok na auto-putu kroz Beograd, na potezu od Geneksa ka centru grada, gužvi nema.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Najveća gužva jutros je bila na prilazu Pančevačkom mostu u smeru ka gradu iako se na kamerama vidi da tim mostom vozila sasvim normalno prolaze.
Međutim, čitaoci Kurira javljaju da su pre ulaska na Pančevac i po 15-20 minuta stajali u mestu, a razlog je zasad nepoznat - možda je u nekom trenutku nekome nakratko stao auto i napravio gužvu.
AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, čekanje na granicama za kamione do tri sata
Vozače danas očekuju povoljni, ali promenljivi uslovi za vožnju usled slabe kiše u pojedinim predelima zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim rampama u Srbiji nema zadržavanja. Za putnička vozila nema čekanja na granicama. Teretna vozila na izlaz iz zemlje čekaju na prelazu Šid tri sata, na Batrovcima i Sremskoj Rači dva sata, na Horgošu oko sat i po. Na ostalim prelazima nema zadržavanja, za sve kategorije vozila.
