Slušaj vest

Kupovina pečuraka zahteva poseban oprez - čak i kada ih uzimate na pijaci, od prodavca kome verujete ili koji deluje iskusno.

Jedna pogrešna procena ili netačna informacija mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje, upozoravaju stručnjaci već godinama.

Da oprez nikada nije suvišan, pokazuje i primer sa beogradske pijace koji je osvanuo na društvenim mrežama i izazvao veliku pažnju.

Prema navodima iz objave, jedan prodavac je kupcima nudio gljive tvrdeći da su u pitanju smrčci - cenjena i skupa jestiva vrsta. Međutim, kako tvrdi autor, realnost je drugačija.

Gljive koje se prodaju na pijaci kao smrčci. Foto: Fejsbuk Printscreen/Gljive Đerdapa

- Laže ljude da je ovo smrčak, a nije, već je 98 odsto smrčkovica (Verpa bohemica), sa par poluslobodnih smrčaka (Morchella/Mitrophora semilibera). Uz to savetuje kupce da nije potrebna termička obrada, već "samo malo na maslinovom ulju" - navedeno je u objavi.

Ovakvi saveti dodatno zabrinjavaju, jer pojedine vrste gljiva, čak i kada nisu otrovne, mogu izazvati tegobe ukoliko se ne pripreme na odgovarajući način.

Koja je razlika između smrčka i smrčkovice

Smrčci su iznutra potpuno šuplji. Foto: Printscreen

Smrčci (rod Morchella) spadaju među najcenjenije jestive gljive u svetu. Imaju karakterističan izgled - šešir im je saćaste strukture, sa dubokim udubljenjima i grebenima, a ono što je ključno za prepoznavanje jeste da su iznutra potpuno šuplji, od vrha šešira pa do dna drške.

Sa druge strane, smrčkovica (Verpa bohemica) na prvi pogled može veoma da liči na smrčak, ali postoje važne razlike. Njen šešir je više "naboran" nego saćast, a za razliku od pravog smrčka, šešir nije srastao sa drškom celom dužinom - već je pričvršćen samo na vrhu, pa visi poput zvona. Takođe, unutrašnjost nije potpuno šuplja kao kod smrčka.

Postoji i prelazna vrsta, takozvani poluslobodni smrčak (Morchella semilibera), kod kog je šešir delimično odvojen od drške, ali i dalje ima tipičnu saćastu strukturu.

Da li su bezbedni za jelo

Smrčkovica kod pojedinih ljudi može izazvati mučninu, povraćanje i druge tegobe Foto: Shutterstock, Profimedia

Pravi smrčci su jestivi, ali nikako ne smeju da se jedu sirovi. Sadrže termolabilne toksine koji se razgrađuju tek nakon temeljne termičke obrade.

Smrčkovica se u literaturi često vodi kao uslovno jestiva ili potencijalno problematična. Kod pojedinih ljudi može izazvati mučninu, povraćanje i druge tegobe, naročito ako nije dobro termički obrađena. Zbog toga je mnogi stručnjaci ne preporučuju za ishranu, posebno ne neiskusnim sakupljačima.

Kako se pravilno pripremaju

Foto: Gottfried Czepluch / imago stock&people / Profimedia

I za smrčke i za slične vrste važi isto pravilo - obavezna je temeljna termička obrada. To podrazumeva kuvanje ili prženje u trajanju od najmanje 15 do 20 minuta.

Kratko "propržiti na maslinovom ulju", kako se navodi u spornoj objavi, nije bezbedan način pripreme. Nedovoljno obrađene gljive mogu izazvati ozbiljne gastrointestinalne probleme.