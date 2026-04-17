Veliki broj ulica na spisku isključenja: U osam beogradskih opština danas bez struje, u jednoj radovi počinju tek večeras
Spisak isključenja struje.
Stari grad
08:30 - 14:00 BRAĆE JUGOVIĆA: 2A-6,3-3, ČIKA-LjUBINA: BB,6-14,7-7,11-13, ĐURE JAKŠIĆA: 2-2,3-3, KNEGINjE LjUBICE: 2-8,1-3, KNEZA MIHAILA: 14,18,22-24,29-29F/8,33-35, LAZE PAČUA: 2, OBILIĆEV VENAC: 13-15,15-17,13-17, STUDENTSKI TRG: 2-6, VASE ČARAPIĆA: 18-24,3-5F/8,13, ZMAJ-JOVINA: 8-10,4-6,18,1-11,
09:00 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 20-26, CETINjSKA: BB,5-7,
09:00 - 14:00 GOSPODAR-JEVREMOVA: 14,
08:30 - 17:00 ĐURE JAKŠIĆA: 7,
09:00 - 10:00 KNEZA MIHAILA 21,
Zvezdara
09:00 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: AVRAMA PETRONIJEVIĆA: 2-30,1-33, KREMANSKA: 2-2A,1-3, PRIJEPOLjSKA: 2-4A,8,1-9, PRVOMAJSKA: 30-36,21-35, STIŠKA: 6, ŠUMADIJSKA: 2-6,
Savski venac
23:00 - 02:00 BUL FRANŠE DEPEREA: BB,5,
Voždovac
09:00 - 14:00 PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 8, VOJVODE STEPE: 476-520,538,499-553,557A-559B, Naselje JAJINCI: BRDSKA: BB,4,8-18,24,30,34-36,1-11, KALEMARSKA 1 PRILAZ: 16-18,11M, Naselje KUMODRAŽ: HRIZANTEMA: 4-8D,9, JORGOVANA: 4,8-14,18-26,1-3,7-11,25,55-55B,67B-67V, KALEMARSKA: 2-14,1-11,15-23,27-29, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-26,1-3,19-21, LjUBIČICA: 2-2B,6-12,16,1-7,11-13, MAGNOLIJA: 4,10-18,22,1-27,31, MAJSKA: 2-14,5-19, OKTOBARSKA: 2-12,1-11, RUŽA: 2-24,36-38A,1-3,7-31,35-39, ŠLjIVARSKA: 2-26,3A-13,17,23D-23E, TOPOLA: 5, TORLAČKI VIS: bb,2-36,1-5,9-19,23-29V,35, ŽIVOTE MARINKOVIĆA: 4B,
Čukarica
08:30 - 14:00 DRAGE SPASIĆ: BB,35, Naselje ŽARKOVO: ĐORĐA TASIĆA: 2-14,20-22,1-7,15-17, JOVANA DUČIĆA: 10-20C,9-31, MILANA JOVANOVIĆA: 10-12,16-18, RATKA MITROVIĆA: 44-44A, REPIŠKA: 32-42A,46-58,13-27B,31-39V,45,51,59, TRGOVAČKA: 5-9A,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 36-38, LUJA ADAMIČA: 2,38,1-3, OTONA ŽUPANČIČA: 34-36,21,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje BELjEVAC: BELjEVAČKA: 52, Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 38,23,29A, MARKOVAC: 14A,28A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselja:Mali Crljeni zaseok Ceroviti potok;kod škole,Baroševac,Zeoke
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