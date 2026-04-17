Slušaj vest

U Ulici Marije Bursać u Zemunu, muškarac star 60 godina oboren je sa motocikla u 19.54 sati i prevezen je u Urgentni centar.

Na Voždovcu, u Ulici Radovana Babića, u 2.07 časova, muškarac star 51 godinu pao je sa terase i takođe je prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 127 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

