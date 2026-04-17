Ušli smo u, za većinu, poslednji radni dan ove sedmice, a jutarnji špic ovog petka na ulicama Beograda protiče uglavnom bez većih zadržavanja, uz izuzetak nekoliko udarnih mesta na kojima je gotovo svakog radnog dana kolaps saobraćaja.

Najkritičnija tačka ovog jutra je Pančevački most, gde je situacija najteža, što je bio slučaj i prethodnih dana. Kolone na prilazu mostu iz pravaca Pančeva i Borče su nepregledne i duge više stotina metara. Dodatni problem pravi i to što vozači putničkih vozila koriste autobuske žute trake kako bi se brže približili mostu, čime usporavaju kretanje vozila gradskog i međugradskog prevoza.

Na Gazeli je situacija na momente standardno izazovna – sve trake su konstantno popunjene, a prilaz mostu i uključenje na njega umeju da budu pravi izazov i za iskusne vozače.

Velika gužva beleži se i na Autokomandi, gde su kolone u pojedinim trenucima duge i po nekoliko stotina metara.

Sa druge strane, ima i nešto boljih vesti za vozače. Na Brankovom mostu ovog jutra nema većih gužvi, kao ni na kružnom toku ispred TC Ušće. Ukoliko se zadržavanja i formiraju, ona se uglavnom raščišćavaju u roku od nekoliko minuta.

Centar grada je uglavnom prohodan – u Kneza Miloša nema većih zastoja, Nemanjina je takođe prohodna, dok se saobraćaj na Trgu Nikole Pašića, Trgu republike i Slaviji odvija bez većih problema.

Problemi u centralnim gradskim ulicama i dalje su prisutni u Bulevaru despota Stefana i Takovskoj, gde su radovi u toku, a uskoro se očekuje i početak radova u Bulevaru despota Stefana, što će dodatno opteretiti okolne saobraćajnice u narednom periodu.