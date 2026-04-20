Kolovozi su mokri a kolone nepregledne - stoji centar, Autokomanda, Gazela i Brankov se kreću, ali usporeno. Prvog radnog dana u sedmici vožnja u jutarnjem špicu, izgleda kao noćna mora.

GSP vozi uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu

AMSS: Ujutro i popodne pojačan intenzitet saobraćaja

Danas se ujutro i popodne očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Gužve se očekuju naročito između sedam i 10 časova, i između 15 i 18 časova.

Najveće gužve očekuju se na glavnim gradskim saobraćajnicama, prilazima poslovnim zonama i na deonicama gde su u toku radovi na putu. U zonama škola potreban je dodatan oprez.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Uobičajene kolone na Plavom mostu

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju četiri, na prelazu Šid tri, a na prelazu Kelebija dva sata.

Na drugim prelazima nema zadržavanja ni putničkih, ni teretnih vozila.