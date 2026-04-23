Slušaj vest

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u četvrtak, 23. aprila, od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici put za Markoviće, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pitkom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradKURIR NA LICU MESTA, GORE POSLEDNJA 3 SPRATA NOVE ZGRADE NA ČUKARIČKOJ PADINI: Izbio veliki požar, dim se nadvio nad taj deo grada (FOTO/VIDEO)
požar FMP Čukarica
BeogradRADIŠA MESECIMA NIJE IZAŠAO IZ STANA U SOLITERU?! A da mu nije zidarskih rukavica ne bi ni tad?! Objasnio i šta će mu pa veli: nizbrdo i nekako, uzbrdo - nikako
Screenshot 2026-04-22 110959.png
BeogradVELIKE IZMENE U SAOBRAĆAJU U BULEVARU DESPOTA STEFANA! Ulica zatvorena za automobile do februara! EVO I DETALJA
saobracajna-guva-foto-dado-djilas.jpg
BeogradU BEO ZOO-VRTU SVE VRVI OD ŽIVOTA, OVO SU NOVE PRINOVE: Dvogrba kamila i mladunče patagonijske mare (FOTO)
patagonijska mara dvogrba kamila