Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.

  • Voždovac, Dvanaesta beogradska gimnazija 13-17 časova
  • Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
  • Mladenovac, Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15 časova
  • Novi Beograd, Naftna industrija Srbije 9-13 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Smederevska Palanka, pešačka zona – kod fontane, autobus 10-16 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

