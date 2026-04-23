Danas možete dobrovoljno dati krv na više lokacija u Beogradu i okolini. Pridružite se akciji i pomozite onima kojima je pomoć potrebna
Transfuzija krvi
Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv — to mogu da urade na ovde.
- Voždovac, Dvanaesta beogradska gimnazija 13-17 časova
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
- Mladenovac, Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15 časova
- Novi Beograd, Naftna industrija Srbije 9-13 časova
- Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
- Smederevska Palanka, pešačka zona – kod fontane, autobus 10-16 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
