Gužve u Beogradu ovog jutra uobičajene su za sredinu radne nedelje, a najveći intenzitet saobraćaja beleži se na već uobičajenim “kritičnim tačkama”. Ipak, ima i dobrih vesti za vozače — Brankov most trenutno je prohodan u oba pravca bez većih zadržavanja, dok je situacija rasterećena i na kružnom toku kod TC Ušće.

S druge strane, na mostu Gazela već standardno — nervoza. Vozila se otežano priključuju na most, a saobraćaj se preko samog mosta odvija usporeno. Velike gužve beleže se i na Autokomandi u svim pravcima, dok je situacija posebno napeta na Pančevačkom mostu, gde kolone iz pravca Pančeva i Borče mile ka gradu. Dodatni problem stvara se na spajanju Zrenjaninskog i Pančevčakog puta ispred Pančevačkog mosta, gde su sve trake zakrčene, pa vozači neretko koriste i autobuske trake kako bi ubrzali prolaz.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere, Naxi kamere/printscreen

U centralnim delovima grada situacija je ipak nešto povoljnija. Otvaranje Takovske ulice nakon dugotrajnih radova značajno je rasteretilo saobraćaj u okolnim ulicama, pre svega u Bulevaru despota Stefana i Poenkareovoj. Na Trgu Slavija nema većih zadržavanja, a saobraćaj se za sada odvija bez većih problema.

