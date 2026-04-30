RADNO VREME JKP „POGREBNE USLUGE” BEOGRAD U TOKU PREDSTOJEĆIH PRVOMAJSKIH PRAZNIKA
Sahrane se neće obavljati 1. maja 2026. godine
Sahrane će se obavljati 2. maja 2026. godine.
Dežurni centar, Ruzveltova 50 (prijava smrti), će raditi uobičajeno svakog dana od 0 do 24 časa:
Kontakt: 011 20 71 333, 011 20 71 377, 064 85 54 096.
Radno vreme servisnih centara na grobljima u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd:
Servisni centar na Novom groblju će u petak 1 i u subotu 2. maja 2026. godine raditi od 7 do 20 časova (uplate za grobna mesta od 7 do 18 časova).
1. maja 2026. godine radiće i servisni centri u KBC “Zemun”, KBC “Zvezdara” i KBC “Bežanijska kosa” od 7 do 15 časova.
Servisni centri na Centralnom, Topčiderskom, Zemunskom, kao i na grobljima Nova Bežanija, Lešće, Orlovača i Zbeg, neće raditi u petak 1. maja 2026. godine.
U subotu 2. maja 2026. godine, svi servisni centri na grobljima u nadležnosti JKP “Pogrebne usluge” Beograd će raditi od 7 do 15 časova, izuzev servisnih centra na Zemunskom i Topčiderskom groblju.
Gradska Kapela (Deligradska 36) će raditi 2.maja 2026. godine od 7 do 15 časova (rad sa strankama od 7 do 14,30 časova). Gradska Kapela neće raditi 1. maja 2026.godine.
Pisarnica JKP„Pogrebne usluge“ Beograd u zgradi direkcije na Novom groblju, Ruzveltova 50, (predaja molbi, zahteva i sl., konsultacije sa pravnom službom), neće raditi 1 i 2 maja 2026. godine.
Informacije (naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja i opšte informacije) sugrađani mogu dobiti pozivom na broj telefona 011 2071-304, 2. maja 2026. godine od 7 do 15 časova.
Kapije grobalja u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd su otvorene za posetioce od 7 do 19 časova.