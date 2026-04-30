Sahrane se neće obavljati 1. maja 2026. godine

Sahrane će se obavljati 2. maja 2026. godine.

Dežurni centar, Ruzveltova 50 (prijava smrti), će raditi uobičajeno svakog dana od 0 do 24 časa:

Kontakt: 011 20 71 333, 011 20 71 377, 064 85 54 096.

Radno vreme servisnih centara na grobljima u nadležnosti JKP „Pogrebne usluge“ Beograd:

Servisni centar na Novom groblju će u petak 1 i u subotu 2. maja 2026. godine raditi od 7 do 20 časova (uplate za grobna mesta od 7 do 18 časova).

1. maja 2026. godine radiće i servisni centri u KBC “Zemun”, KBC “Zvezdara” i KBC “Bežanijska kosa” od 7 do 15 časova.

Servisni centri na Centralnom, Topčiderskom, Zemunskom, kao i na grobljima Nova Bežanija, Lešće, Orlovača i Zbeg, neće raditi u petak 1. maja 2026. godine.

U subotu 2. maja 2026. godine, svi servisni centri na grobljima u nadležnosti JKP “Pogrebne usluge” Beograd će raditi od 7 do 15 časova, izuzev servisnih centra na Zemunskom i Topčiderskom groblju.

Gradska Kapela (Deligradska 36) će raditi 2.maja 2026. godine od 7 do 15 časova (rad sa strankama od 7 do 14,30 časova). Gradska Kapela neće raditi 1. maja 2026.godine.

Pisarnica JKP„Pogrebne usluge“ Beograd u zgradi direkcije na Novom groblju, Ruzveltova 50, (predaja molbi, zahteva i sl., konsultacije sa pravnom službom), neće raditi 1 i 2 maja 2026. godine.

Informacije (naknade za zakup, uređenje i održavanje površine groblja i opšte informacije) sugrađani mogu dobiti pozivom na broj telefona 011 2071-304, 2. maja 2026. godine od 7 do 15 časova.