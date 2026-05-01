Sekretarijat za javni prevoz
PRIVREMENO SE UKIDA TRAMVAJ BROJ 8! Izmena rada tramvajskih linija zbog izvođenja radova u Ruzveltovoj
Slušaj vest
Tokom izvođenja hitnih radova na kanalizacionoj mreži u Ruzveltovoj ulici, prekoputa kućnog broja 45, sutra će doći do promena režima rada tramvajskih linija, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Privremeno se ukida tramvajska linija 8, dok će linija 12 saobraćati na skraćenoj trasi do okretnice „Tašmajdan” i nosiće oznaku 12L.
Kurir.rs/Beograd.rs
Reaguj
Komentariši