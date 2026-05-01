U saobraćajnoj nezgodi koja se tokom protekle noći dogodila u Borči lakše je povređen dečak star sedam godina, koji je prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj, rečeno je za beogradske medije u službi Hitne pomoći.

Dečak je povređen kao pešak, u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.36 sati.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile još dve saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe lakše povređene.

Hitna pomoć je imala tokom noći 107 intervencija, od kojih je 15 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i astmatičari.

Ne propustiteHronikaKABRIOLET SE ZAKUCAO U KIOSK, RADNICA TEŠKO POVREĐENA Užas u Obrenovcu (FOTO)
1000036186.jpg
HronikaTEŽAK SUDAR DVA KAMIONA! Strašan udes između Svrljiga i Knjaževca: Suvozača jedva izvukli, pa prevezli u nišku bolnicu (FOTO)
hitna pomoć
HronikaPRVE SLIKE S MESTA JEZIVE NESREĆE KOD ODŽAKA: Uleteo u drugu traku i zakucao se u drugi auto, sumnja se da je ovo razlog (foto)
saobraćajna nesreća Odžaci Ratkovo
HronikaJEZIVA NESREĆA NA PUTU RATKOVO-ODŽACI: Ima stradalih
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg