Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Dragoslava Srejovića, na delu između kružnog toka u zoni Bogoslovije i zone raskrsnice sa Volginom ulicom, od danas do 10. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj punog profila Ulice Dragoslava Srejovića na posmatranoj deonici, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– vozila sa linije 27 će u oba smera saobraćati na sledećoj trasi: Mije Kovačevića – kružni tok kod Bogoslovije – Mije Kovačevića – Bulevar despota Stefana – Višnjička – Vojvode Micka Krstića – Marijane Gregoran – Salvadora Aljendea – Mirijevski bulevar – Vitezova Karađorđeve zvezde – Mirijevski venac i dalje na redovnoj trasi;

– vozila sa linije 27N će u oba smera saobraćati na trasi: Severni bulevar – kružni tok kod Bogoslovije – Mije Kovačevića – Bulevar despota Stefana – Višnjička – Vojvode Micka Krstića – Marijane Gregoran – Salvadora Aljendea – Mirijevski bulevar – Vitezova Karađorđeve zvezde – Mirijevski venac i dalje na redovnoj trasi;

– vozila sa linija 27E i E6 će u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar despota Stefana – Dragoslava Srejovića – kružni tok kod Bogoslovije – Mije Kovačevića – Višnjička – Vojvode Micka Krstića – Marijane Gregoran – Salvadora Aljendea – Mirijevski bulevar – Vitezova Karađorđeve zvezde – Mirijevski venac i dalje na redovnim trasama.

Privremeno se uspostavlja minibus linija 27L koja će biti kružna i saobraćati na trasi: Omladinski stadion – Dragoslava Srejovića – kružni tok kod Bogoslovije – Severni bulevar – Ljubice Luković – Volgina – Dragoslava Srejovića – Jovanke Radaković – Vitezove Karađorđeve zvezde – Mirijevski venac – MIRIJEVO – Mirijevski venac – Vitezove Karađorđeve zvezde – Jovanke Radaković – Dragoslava Srejovića – Volgina – Ljubice Luković – Severni bulevar – kružni tok kod Bogoslovije – Dragoslava Srejovića– Omladinski stadion.

Vozila će na izmenjenom delu trasa koristi postojeća, kao i novouspostavljena privremena stajališta:

– "Omladinski stadion 1" (šifra st.# 3605 – smer ka Višnjičkoj ulici) u Ulici Mije Kovačevića na poziciji ED stuba koji se nalazi oko 70 metara posle kružnog toka kod Bogoslovije za linije 27E i E6;

– "Salvadora Aljendea 1" (šifra st.# 4118 – smer ka Ulici Marijane Gregoran) u Ulici Salvadora Aljendea, na poziciji ispred TC-a "Karaburma" za linije 27, 27E, 27N i E6;

– "Crkva 1" (šifra st.# 4132 – smer ka Mirijevskom bulevaru) u Vitezova Karađorđeve zvezde na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred kućnog broja 28, odnosno 35 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone raskrsnice sa Danilovom ulicom;

– "Crkva 1" (šifra st.# 4131 – smer ka Ulici Jovanke Radaković) u Vitezova Karađorđeve zvezde, prekoputa kućnog broja 28 (u visini objekta crkve), odnosno oko 58 metara posle pešačkog prelaza koji se nalazi posle zone raskrsnice sa Mirijevskim bulevarom.