Ko nije krenuo na vreme na prvomajski uranak, danas je ostao zaglavljen u kilometarskim kolonama vozila koja su se uputila ka destinacijama van glavnog grada. Većina Beograđana je rešila da iskoristi ovaj produženi praznični vikend za beg iz grada, pa su oni koji su krenuli sinoć ili rano jutros uglavnom prošli bez većih zadržavanja, dok su oni koji su danas odlučili da se naspavaju pre polaska najgore prošli.

Kako javljaju naši reporteri koji su se i sami uputili ka prvomajskim izletištima, gužve na izlazima iz Beograda su ozbiljne, a najizraženije su na auto-putu ka Nišu, gde se saobraćaj odvija usporeno i u talasima.

S obzirom na to da je reč o produženom vikendu od tri dana, očekuje se da će pojačan intenzitet saobraćaja biti prisutan i danas, ali i u nedelju u popodnevnim časovima, kada se veliki broj građana bude vraćao sa kratkog odmora, pa su moguće i veće gužve na ulazima u grad.