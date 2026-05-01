Prvomajski uranak za sada protiče mirno, ali je već zabeležen incident na Adi Ciganliji u kojem su povređena dvojica tinejdžera pod dejstvom alkohola.

Kako je protekao prvi deo dana prvomajskih praznika, za "Puls Srbije", otkrila je dr Gordana Pavlović, koordinator Hitne pomoći.

- Možemo reći da za sada dan u Hitnoj pomoći protiče relativno mirno. Zabeležena je samo jedna intervencija u vezi sa prvomajskim urankom na Adi Ciganliji, gde su povređena dva tinejdžera - mladići od 16 i 17 godina. Nažalost, bili su u alkoholisanom stanju, pali su i tom prilikom se povredili - rekla je Pavlović.

dr Gordana Pavlović, koordinator Hitne pomoći

Umerenost kao ključ za bezbedan praznik

Pavlović je upozorila da neumereno konzumiranje alkohola, posebno među mladima, često dovodi do incidenata i intervencija, uprkos tome što je trenutna situacija mirna.

- Zato upućujemo apel: uživajte u ovom danu i provedite ga sa prijateljima u prirodi. Razumljivo je da se ljudi opuste i nazdrave, ali je važno ne preterivati. Alkohol često pokvari dan, jer kako vreme odmiče, raste i broj intervencija, a uzrok su najčešće padovi ili saobraćajne nezgode povezane upravo sa alkoholom. Konzumirajte umereno i odgovorno. Mladi često nemaju meru - piju više, ne unose dovoljno hrane, što dovodi do raznih problema: od čarki i tuča do padova i povreda. Iako ima i ozbiljnijih slučajeva, za sada situacija ostaje relativno mirna - navela je, za Kurir televiziju.

Ne propustiteDruštvo- 1 PA SKOK ZA SKORO 30 STEPENI! RHMZ vremenska prognoza za Kurir: Evo kada se tačno očekuje drastično otopljenje
kiša proleće
ŽenaDa li ste znali da crnim lukom možete očistiti rešetku za roštilj? Još ako dodate ovu namirnicu, ima da blista
čišćenje rešetke za roštilj lukom
DruštvoKako da potrošite minimalno za prvomajski uranak, a jedete i uživate kao kraljevi: Trikovi za kupovinu koje vredi znati!
whatsapp-image-20210501-at-10.13.37-am.jpg
DruštvoOBAVEZNO OVO PROVERITE NA AUTOMOBILU PRE POLASKA NA PUT! Deluje kao sitnica koja je zapravo ozbiljan kvar: "Ako se pojavi, ne nastavljajte vožnju"
profimedia0334851436.jpg

