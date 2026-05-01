POVREĐENA 2 TINEJDŽERA NA ADI CIGANLIJI! Drama tokom proslave 1. maja: Bili u alkoholisanom stanju, oglasili se iz Hitne pomoći za Kurir (VIDEO)
Prvomajski uranak za sada protiče mirno, ali je već zabeležen incident na Adi Ciganliji u kojem su povređena dvojica tinejdžera pod dejstvom alkohola.
Kako je protekao prvi deo dana prvomajskih praznika, za "Puls Srbije", otkrila je dr Gordana Pavlović, koordinator Hitne pomoći.
- Možemo reći da za sada dan u Hitnoj pomoći protiče relativno mirno. Zabeležena je samo jedna intervencija u vezi sa prvomajskim urankom na Adi Ciganliji, gde su povređena dva tinejdžera - mladići od 16 i 17 godina. Nažalost, bili su u alkoholisanom stanju, pali su i tom prilikom se povredili - rekla je Pavlović.
Umerenost kao ključ za bezbedan praznik
Pavlović je upozorila da neumereno konzumiranje alkohola, posebno među mladima, često dovodi do incidenata i intervencija, uprkos tome što je trenutna situacija mirna.
- Zato upućujemo apel: uživajte u ovom danu i provedite ga sa prijateljima u prirodi. Razumljivo je da se ljudi opuste i nazdrave, ali je važno ne preterivati. Alkohol često pokvari dan, jer kako vreme odmiče, raste i broj intervencija, a uzrok su najčešće padovi ili saobraćajne nezgode povezane upravo sa alkoholom. Konzumirajte umereno i odgovorno. Mladi često nemaju meru - piju više, ne unose dovoljno hrane, što dovodi do raznih problema: od čarki i tuča do padova i povreda. Iako ima i ozbiljnijih slučajeva, za sada situacija ostaje relativno mirna - navela je, za Kurir televiziju.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs