Prvomajski uranak za sada protiče mirno, ali je već zabeležen incident na Adi Ciganliji u kojem su povređena dvojica tinejdžera pod dejstvom alkohola.

Kako je protekao prvi deo dana prvomajskih praznika, za "Puls Srbije", otkrila je dr Gordana Pavlović, koordinator Hitne pomoći.

- Možemo reći da za sada dan u Hitnoj pomoći protiče relativno mirno. Zabeležena je samo jedna intervencija u vezi sa prvomajskim urankom na Adi Ciganliji, gde su povređena dva tinejdžera - mladići od 16 i 17 godina. Nažalost, bili su u alkoholisanom stanju, pali su i tom prilikom se povredili - rekla je Pavlović.

dr Gordana Pavlović, koordinator Hitne pomoći Foto: Kurir Televizija

Umerenost kao ključ za bezbedan praznik

Pavlović je upozorila da neumereno konzumiranje alkohola, posebno među mladima, često dovodi do incidenata i intervencija, uprkos tome što je trenutna situacija mirna.

- Zato upućujemo apel: uživajte u ovom danu i provedite ga sa prijateljima u prirodi. Razumljivo je da se ljudi opuste i nazdrave, ali je važno ne preterivati. Alkohol često pokvari dan, jer kako vreme odmiče, raste i broj intervencija, a uzrok su najčešće padovi ili saobraćajne nezgode povezane upravo sa alkoholom. Konzumirajte umereno i odgovorno. Mladi često nemaju meru - piju više, ne unose dovoljno hrane, što dovodi do raznih problema: od čarki i tuča do padova i povreda. Iako ima i ozbiljnijih slučajeva, za sada situacija ostaje relativno mirna - navela je, za Kurir televiziju.

