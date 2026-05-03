U saobraćajnoj nesreći u Zemunu rano jutros su povređene dve osobe, od kojih jedna teže.
Beograd
VISOK PRITISAK, SRCE I TRI SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Žena teško povređena u Zemunu
I na uglu Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti jutros oko 4 je došlo do saobraćajne nesreće.
U Hitnoj pomoći kažu da su povređeni 25-godišnji muškarac i 55-godišnja žena, pri čemu je ona zadobila teže povrede.
Oboje su zbrinuti na licu mesta i prebačeni u KBC "Zemun" na dalju dijagnostiku i lečenje.
I muškarac od 22 godine lakše je povređen u saobraćajnom udesu kod hotela Hiljadu ruža, na Avali.
Ukupno je noćas služba Hitne pomoći intervenisala 103 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, hipertenzije i srčanih smetnji.
Od toga, na javnim mestima je intervenisala 16 puta.
Kurir.rs/RTS
