Praznik rada 1. maj obeležava se u čitavom svetu i simbol je borbe za radnička prava.

Ambasador Republike Kube u Srbiji Pavel Orensio Dijas Ernandes boravio je u poseti porodici Kuzmanović u Belom Polju, u Obrenovcu.

Domaćin Živko dočekao ga je širokim zagrljajem koji je diplomata srdačno uzvratio. Dobro raspoložen i nasmejan kubanski ambasador na prvomajsko druženje u Obrenovac poneo je i gitaru.

Kubanski ambasador proslavio 1. maj kod Živka iz Obrenovca Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Njegova ekselencija na službi je u Srbiji tek nekoliko meseci ali redovno sa porodicom obilazi našu zemlju uzduž i popreko.

- Došao sam da upoznam jednu tradicionalnu srpsku porodicu. Ovde me dovodi prijateljstvo. Mi, Kubanci, imamo veliku simpatiju prema srpskom narodu, rekao je ambasador za obrenovački RTV Mag dodavši da je sad prvi put imao priliku da proba čuvenu srpsku rakiju.

Na međunarodno slavlje kod Živka došli su, kakav je i red, i kumovi, rodbina, komšije....

Domaćica kuće na sto je iznela razne domaće đakonije pa je uz meze bilo i pečenja, projare... a onda baklava, lenja pita i torte.