U Knez Mihailovoj ulici zabeležena je neobična i provokativna scena koja je šokirala i zgranula prolaznike.

Fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama prikazuje grupu mladih osoba, čije ponašanje je izazvalo burne reakcije javnosti.

Naime, grupa mladih se kretala pešačkom zonom, dok je jedna devojka u neobičnom izdanju vodila mladića na povocu. Iza njih je išla još jedna devojka koja ih je snimala.

Prolaznici su posmatrali u neverici, pojedini su ih opominjali.

- U Knez Mihailovoj. Devojka u gaćama i kaputiću vodi dečka na povocu. Iza ide još jedna devojka i snima ih. Ljudi ih opominju, oni se smeju - navodi se u opisu fotografije koja je objavljena na Instagram stranici "Srbiju upoznaj".

Ova scena šokirala je kako prolaznike, tako i korisnike društvenih mreža.

- Očigledno je da ovde više niko ne zna šta znače granica, stid i osnovno poštovanje. Ovo nije sloboda, niti izraz ličnosti, ovo je javno promovisanje poniženja, poremećenih vrednosti i duhovnog sunovrata. Najgore od svega je što se ovakve stvari ne samo tolerišu, nego se normalizuju - navodi se u jednom od komentara.