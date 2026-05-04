Trofej Beograda u fudbalu biće održan, 9. i 10. maja, na terenima Sportskog centra Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji, pod pokroviteljstvom gradskog Sekretarijata za sport omladinu.

Na turniru učestvovaće regionalne reprezentacije gradova Ljubljane, Bratislave, Brna, Soluna, Sarajeva i Beograda, a nastupiće dečaci rođeni 2012. godine i mlađi.

Svečano otvaranje turnira biće održano u subotu, 9. maja, sa početkom u 11.45 časova, dok je ceremonija zatvaranja i dodela nagrada planirana za nedelju, 10. maja u 14.00 časova. Pozivaju se svi ljubitelji sporta da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Ulaz za sve posetioce je slobodan, navodi se u saopštenju organizatora.

