TROFEJ BEOGRADA U FUDBALU: Sjajni sportski dani sledećeg vikenda na Adi Ciganliji
Trofej Beograda u fudbalu biće održan, 9. i 10. maja, na terenima Sportskog centra Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji, pod pokroviteljstvom gradskog Sekretarijata za sport omladinu.
Na turniru učestvovaće regionalne reprezentacije gradova Ljubljane, Bratislave, Brna, Soluna, Sarajeva i Beograda, a nastupiće dečaci rođeni 2012. godine i mlađi.
Svečano otvaranje turnira biće održano u subotu, 9. maja, sa početkom u 11.45 časova, dok je ceremonija zatvaranja i dodela nagrada planirana za nedelju, 10. maja u 14.00 časova. Pozivaju se svi ljubitelji sporta da svojim prisustvom uveličaju ovaj događaj. Ulaz za sve posetioce je slobodan, navodi se u saopštenju organizatora.
Kurir.rs/Beograd.rs
