Slušaj vest

Saobraćaj na autoputevima u Srbiji pojačan je ovog popodneva, naročito u smeru ka Beogradu, zbog povratka građana sa mini odmora povodom prvomajskih praznika, a kako javlja reporter Kurira sa terena, došlo je do sudara na naplatnoj rampi u smeru ka Beogradu, zbog čega je došlo do kolapsa i gužvi na putevima.

Kako se navodi iz JP "Putevi Srbije" očekuju da će do kraja dana kroz naplatnu stanicu "Beograd" proći više od 62.000 vozila u oba smera.

Na naplatnoj stanici Beograd od 7 do 17 časova prošlo je oko 33.500 vozila, od čega oko 20.000 u smeru ka gradu.

Slična situacija zabeležena je i na naplatnoj stanici Obrenovac, gde je u istom vremenskom periodu evidentirano oko 19.800 vozila, od čega 13.300 u smeru ka Beogradu.

Procene su da će do kraja dana kroz tu naplatnu stanicu proći više od 29.000 vozila.

Gužve na ulazu u Beograd Izvor: Kurir

Situacija na putevima u Srbiji u 19 časova

Pojačan intenzitet saobraćaja registrovan je i na naplatnoj stanici Prilipac, gde je od jutros do 17 časova prošlo oko 10.000 vozila, od čega oko 7.000 u pravcu Beograda.

Situacija je slična i na naplatnoj stanici Stara Pazova, a nešto bolje je kod Vrčina. Velike gužve su i na putu Golubac - Požarevac, dok se na naplatnoj rampi Preljina, vozila zadržavaju 15 minuta.

Putevi Srbije navode da su spremno i organizovano dočekali pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji zbog povratka građana sa mini odmora. Ističu da se, uprkos povećanom obimu saobraćaja, ne očekuju veća zadržavanja na naplatnim stanicama širom zemlje.

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da na put kreću odmorni, da poštuju ograničenja brzine i saobraćajnu signalizaciju, drže bezbedno odstojanje i prilagode vožnju uslovima na putu.

Kako javlja reporter Kurira, a kako se može videti na gradskim kamerama, najkritičnije je na prelazu od Čačka ka Beogradu.

Kako se čini, veliki broj naših sugrađana odlučio je da praznike provede u Grčkoj, te je i na graničnom prelazu Evzoni u smeru ka Srbiji sada velika gužva, a kolonama nema kraja. Zadržavanje je duže od 3 sata!

1/3 Vidi galeriju Kolaps na putevima Srbije, u smeru ka Beogradu Foto: Putevi Srbije kamere, RINA

Stanje na graničnim prelazima

Kada je reč o saobraćaju na graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni jedino čekaju na GP Sremska Rača, na izlazu, 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kolaps na putu Zlatibor - Užice

Tokom popodnevnih sati došlo je do saobraćajnog kolapsa na magistralnom putu Zlatibor - Užice, a formirana kolona iz pravca planine ka gradu dugačka je oko deset kilometara.

- Od Zlatibora do Užica putujemo preko sat vremena. Stojimo i koloni i krećemo se presporo, samo prva i druga brzina. Mislim da nismo prešli 40 kilometara na sat od kako smo krenuli. Ne znam da li će stanje biti bolje kad stignemo do auto-puta - kaže za RINU Bojan S. vozač iz Čačka.

Iz Puteva Srbije saopšteno je da se na naplatnoj stanici čeka oko 15 minuta, dok na drugim naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja.

Pojačan intenzitet saobraćaja danas je i na svim graničnim prelazima. Veće gužve zabeležene su na prelazu Gostun sa Crnom Gorom, gde putnička vozila čekaju do 45 minuta.

Takođe, nakon prvomajskog praznika velike gužve na Ibarskoj magistrali, ispred Mrčajevaca iz pravca Kraljeva.

Oglasili se i "Putevi Srbije"

JP "Putevi Srbije" saopštilo je danas da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji koji se očekuje zbog povratka građana sa mini odmora.

- U cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, apelujemo na sve vozače da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu - navodi se u saopštenju.