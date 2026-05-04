Iako su nadležni upozoravali na oprez, čini se da su se mnogi oglušili, pa su ekipe Hitne pomoći tokom prazničnog vikenda imale pune ruke posla.

Kako su Prvi maj proveli na terenu i sa kakvim su se sve situacijama lekari susretali, za "Redakciju", otkrila je dr Ivana Stefanović, Hitna pomoć.

- Tokom produženog vikenda zabeležen je manji broj intervencija nego što se očekivalo - između 105 u jednom danu i 130 u drugom. Praznična atmosfera i dobro raspoloženje verovatno su uticali na to da građani ređe traže pomoć. Ipak, u poslednja 24 sata zabeležen je porast intervencija, a posebno je neuobičajeno to što je tokom noćne smene bilo čak 11 intervencija više nego tokom dnevne - počela je Stefanović.

dr Ivana Stefanović, Hitna pomoć

Teške povrede van saobraćaja

Kako kaže, u toku jučerašnjeg dana obavljeno je 132 intervencije, od čega 34 na javnom mestu. Zabeležena su i tri pedijatrijska poziva, kao i tri slučaja STEMI infarkta - dva pacijenta prevezena su direktno u angiosalu bolnice Dedinje, dok je jedan, uz mere reanimacije, transportovan u KBC Bežanijska kosa.

- Dogodile su se i dve saobraćajne nezgode sa lakše povređenim osobama, koje su iz predostrožnosti dalje zbrinute. Nažalost, zabeležene su i dve teške traume koje nisu bile posledica saobraćaja. Prvi slučaj dogodio se u 15.20 u Andersenovoj ulici u Borči, gde je 57-godišnji muškarac teško povređen prilikom pada sa skele i prevezen u Urgentni centar. Drugi incident desio se u 18.01 u Karađorđevoj ulici u Umci, gde je u tuči teško povređen 43-godišnji muškarac, sa višestrukim povredama, uključujući rane nanete hladnim oružjem, opekotine i kontuzije. I on je prevezen u Urgentni centar.

Tokom noći zabeležen je povećan broj intervencija, uz nekoliko hitnih slučajeva i jednu saobraćajnu nezgodu koja je zahtevala dodatnu medicinsku procenu, objasnila je Stefanović.

- Tokom noćne smene zabeležene su 143 intervencije, od čega 21 na javnom mestu i 10 pedijatrijskih poziva. Poslednji poziv stigao je neposredno pre 7 časova zbog epileptičnog napada kod deteta na ulici. U noćnim satima nije bilo akutnih koronarnih sindroma ni teških trauma. Zabeležena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je dostavljača na biciklu oborio automobil. Iako nije imao vidljivo teške povrede, prevezen je na dalje ispitivanje zbog načina povređivanja.

- Ukupno je ostvareno 1.430 poziva, što je nešto manje od proseka za ovo doba godine. Najčešći razlog javljanja bila je hipertenzija, što lekari dovode u vezu sa povećanim unosom slane hrane tokom praznika - čak i manja količina slanog mesa može izazvati skok krvnog pritiska, naročito kod osoba koje već imaju hipertenziju ili je ne drže pod kontrolom. Poseban oprez savetuje se osobama starijim od 45 godina, jer organizam teže obrađuje veće količine soli, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, poput moždanog ili srčanog udara - za Kurir televiziju, zaključila je Stefanović.

