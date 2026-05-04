Jedan od razloga jeste i velika krsna slava u sredu, koju slavi veliki broj vernika - Đurđevdan, pa je sigurno da su mnogi rešili da ostanu kod rodbine i prijatelja dok ne obeleže i taj dan.

GSP ide uobičajeno, po režimu za radni dan.

AMSS: Kamioni na granicama čekaju od dva do četiri sata

Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. Na auto-putevima nema većih zastoja, ali su moguća usporenja na deonicama gde se izvode radovi.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid četiri sata, na Batrovcima tri sata, a na Horgošu i Kelebiji dva sata.