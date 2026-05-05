Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 5. maja 2026. godine, u periodu od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice gospodara Vučića (od Vojvode Prijezde do Ulice Maksima Gorkog).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

