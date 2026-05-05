Alarmantni podaci Uprave saobraćajne policije pokazuju da svakog dana čak 800 vozača pod dejstvom alkohola prelazi most Gazela. Ovi brojevi, iako zvuče neverovatno, potvrđeni su zvaničnim statistikama, a na njih je hitno reagovala i Agencija za bezbednost saobraćaja, pokrećući akciju pod nazivom “U kola bez alkohola”.

Samo juče je zabeležena i jedna teža saobraćajna nezgoda kod Sopota, kada su se sudarili autobus i automobil. U toj nesreći povređeno je 11 osoba, dok je dvadesetogodišnja devojka zadobila teške telesne povrede.

Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja, za Kurir televiziju je istakao ozbiljnost situacije:

"800 pijanih vozača dnevno, to je podatak koji zaslužuje strah i pažnju.Saobraćajna policija radi vrhunski posao, ali stanje u saobraćaju je bolesno. Moramo se ‘izlečiti’ od nebezbednosti na putevima. Ljudi često misle da se nesreće dešavaju nekom drugom, a istina je da je opasnost svuda oko nas."

Vladimir Jevtić

"Ponašamo se kao Kolumbija u saobraćaju"

Jevtić upozorava i na dugoročne posledice:

"Naša deca uče od nas. Ako ne pokažemo odgovorno ponašanje, ne može ni autoškola da ih nauči pravilima. Situacija sa alkoholom i narkoticima u saobraćaju je već ozbiljna. Mi se ponašamo kao Kolumbija u saobraćaju. Moramo krenuti od najmlađih, kroz sistemsko saobraćajno obrazovanje u školama. Svake godine u Srbiji pogine skoro 500 ljudi. Ovo nije statistika koju možemo ignorisati."

Rezultati akcije

Uprava saobraćajne policije objavila je rezultate akcije sprovedene od 30. aprila do 3. maja:

42.251 vozilo je provereno

24.359 prekršaja otkriveno

16.300 prekršaja zbog prekoračenja brzine u zoni pešaka

1.300 vozača sankcionisano zbog alkohola

35 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Alarmantni podaci još jednom pokreću apel: vozači treba da vode računa ne samo o sopstvenoj bezbednosti, već i o sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju. Svaka nepažnja može vas učiniti delom ove statistike.