SVAKOG DANA ČAK 800 PIJANIH VOZAČA PRELAZI PREKO GAZELE! Alarmantni podaci: "Ponašamo se kao Kolumbija u saobraćaju, NARKOTIKE DA NI NE SPOMINJEMO"
Alarmantni podaci Uprave saobraćajne policije pokazuju da svakog dana čak 800 vozača pod dejstvom alkohola prelazi most Gazela. Ovi brojevi, iako zvuče neverovatno, potvrđeni su zvaničnim statistikama, a na njih je hitno reagovala i Agencija za bezbednost saobraćaja, pokrećući akciju pod nazivom “U kola bez alkohola”.
Samo juče je zabeležena i jedna teža saobraćajna nezgoda kod Sopota, kada su se sudarili autobus i automobil. U toj nesreći povređeno je 11 osoba, dok je dvadesetogodišnja devojka zadobila teške telesne povrede.
Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja, za Kurir televiziju je istakao ozbiljnost situacije:
"800 pijanih vozača dnevno, to je podatak koji zaslužuje strah i pažnju.Saobraćajna policija radi vrhunski posao, ali stanje u saobraćaju je bolesno. Moramo se ‘izlečiti’ od nebezbednosti na putevima. Ljudi često misle da se nesreće dešavaju nekom drugom, a istina je da je opasnost svuda oko nas."
"Ponašamo se kao Kolumbija u saobraćaju"
Jevtić upozorava i na dugoročne posledice:
"Naša deca uče od nas. Ako ne pokažemo odgovorno ponašanje, ne može ni autoškola da ih nauči pravilima. Situacija sa alkoholom i narkoticima u saobraćaju je već ozbiljna. Mi se ponašamo kao Kolumbija u saobraćaju. Moramo krenuti od najmlađih, kroz sistemsko saobraćajno obrazovanje u školama. Svake godine u Srbiji pogine skoro 500 ljudi. Ovo nije statistika koju možemo ignorisati."
Rezultati akcije
Uprava saobraćajne policije objavila je rezultate akcije sprovedene od 30. aprila do 3. maja:
42.251 vozilo je provereno
24.359 prekršaja otkriveno
16.300 prekršaja zbog prekoračenja brzine u zoni pešaka
1.300 vozača sankcionisano zbog alkohola
35 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci
Alarmantni podaci još jednom pokreću apel: vozači treba da vode računa ne samo o sopstvenoj bezbednosti, već i o sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju. Svaka nepažnja može vas učiniti delom ove statistike.
