Juče gotovo da nije bilo gužve na ulicama, ali danas situacija je drugačija - duge kolone ka Novom Beogradu, kod TC Ušće, ali i duge kolone na Plavom mostu i krkljanac na Autokomandi.

GSP saobraća po uobičajenom režimu za radni dan.  

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Na glavnim putevima saobraćaj umeren i bez većih zastoja

Na glavnim putevima u zemlji saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom, bez većih zastoja i prekida, a vozačima se savetuje uobičajen oprez, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid zadržavaju četiri sata, na Batrovcima tri, a na Horgošu dva sata. Na prelazu Kelebija, kamioni na izlaz čekaju jedan sat. Na drugim prelazima nema zadržavanja.

