BESPLATNO! Šumice poklanjaju školicu karatea za decu od 5 do 14 godina, evo kome da se prijavite
Iz Ustanove Voždovački centar „Šumice” pozivaju građane da prijave decu za besplatnu školicu karatea, koja će se od 7. maja održavati u prostorijama ustanove utorkom i četvrtkom, od 18.30 do 20.30 časova, saopšteno je iz „Šumica”.
Časovi su namenjeni deci uzrasta od pet do 14 godina, a prijave se vrše popunjavanjem formulara na info pultu centra od utorka, 5. maja, od 9 do 18 časova.
Foto: Beograd.rs
Više informacija, zainteresovani sugrađani mogu dobiti pozivom na broj telefona 066/8085-940.
Kurir.rs/Beograd.rs
