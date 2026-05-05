Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” vršiće danas, 5. maja, od 16.15 do 21 čas, suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda uređajima sa zemlje i vode.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti: reke Kolubara i Sava sa priobaljima, Ušće, naselja Skela, Krtinska, Urovci, Zabran, Zabrežje, Barič i Rojkovac.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.

Zbog toga se apeluje na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparat koji ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah, saopšteno je iz JKP-a „Gradska čistoća”.