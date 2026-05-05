Tokom izvođenja radova na sanaciji kolovozne konstrukcije na putnom prelazu u km 3+970 stacionaže pruge Surčin–Jakovo–Bečmen, od 5. do 7. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj punog profila Ulice 11. oktobra u Surčinu, zbog čega se linija 604 privremeno ukida, a uspostavljaju se privremene linije 604L1 (Surčin – Sremska gazela – Preka kaldrma) i 604L2 (Surčin – Sremska gazela – Bečmen).

Linija 604L1 saobraćaće trasom: Surčin – Braće Nikolić – Jakovački kormandin – Vožda Karađorđa – Boljevačka – Ulica mira – Braće Gavrajić – Vlade Obradovića Kamenog – Sremska gazela – Glavna – Dušana Vukasovića – Braće Ljubinković – Preka kaldrma, dok će se linija 604L2 kretati trasom: Surčin – Braće Nikolić – Jakovački kormandin – Vožda Karađorđa – Boljevačka – Ulica mira – Braće Gavrajić – Vlade Obradovića Kamenog – Sremska gazela – Glavna – 11. oktobra – Bečmen.

Kako su najavili iz nadležnog sekretarijata, vozila sa linije 604L2 će promenu smera kretanja vršiti na površini ispred kolskog ulaza u objekat sa kućnim brojem 272 (nekadašnje skladište NIS-a), oko 60 metara ispred pružnog prelaza na kome se izvode radovi (gledano u smeru ka Surčinu). Uspostaviće se privremeno dolazno/polazno stajalište za liniju 604L2 na poziciji kolskog ulaza u objekat sa kućnim brojem 272 (nekadašnje skladište NIS-a), neposredno nakon ponovnog izlaska na Ulicu 11. oktobra pri polasku ka Surčinu.

Linija 601N će u oba smera saobraćati na skraćenoj trasi do Jakova ulicama Vožda Karađorđa i Prote Stamatovića, bez svraćanja u Bečmen.

Vozila na izmenjenim delovima trasa neće koristiti nijedno postojeće stajalište, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

