Renomirana američka baletska trupa Ballet Magnificat gostuje u Srbiji sa humanitarnom predstavom „Strategija“, koja će biti izvedena 8. maja u Dom omladine Beograda i 10. maja u Srpsko narodno pozorište, uz snažnu umetničku poruku o izborima, veri i unutrašnjim borbama savremenog čoveka.

Predstava „Strategija“, inspirisana delom The Screwtape Letters (poznatim i kao „Paklena prepiska“) autora C. S. Lewis, donosi snažnu i emotivnu priču o unutrašnjim borbama i odlukama koje oblikuju naš život. Kroz izražajnu igru, pokret i emociju, ova umetnički upečatljiva produkcija govori o veri, nadi i snazi koja nas usmerava ka dobru.

Prikupljena sredstva od beogradske predstave namenjena su realizaciji događaja „Night to Shine“, koji će biti održan 12. februara 2027. godine u Beogradu. Reč je o globalnoj maturalnoj proslavi za osobe sa invaliditetom uzrasta 14+, koja ima za cilj da učesnicima pruži veče ispunjeno radošću, prihvatanjem i dostojanstvom – kroz svečani doček, druženje, muziku, ples i simbolično krunisanje. Ovaj događaj slavi jedinstvenost svake osobe i promoviše vrednosti inkluzije, zajedništva i bezuslovne podrške.

Sav prihod od prodaje ulaznica u Novom Sadu namenjen je udruženju „Mesto za mene“, savetodavnom i informativnom centru koji pruža podršku u situacijama neplanirane ili krizne trudnoće, kao i konkretnu pomoć ženama koje nemaju podršku partnera ili porodice. U okviru programa „Gnezdo za mame“, ovo udruženje već 11 godina obezbeđuje smeštaj za trudnice i majke sa bebama.

Udruženje trenutno radi na izgradnji „Doma za mame“, objekta površine 560 m², i prikuplja sredstva za završetak radova.

Ballet Magnificat je renomirani američki baletski ansambl sa više od tri decenije tradicije. Okuplja veliki broj mladih umetnika, a njihove turneje obuhvataju Ameriku, Evropu i Latinsku Ameriku, često sa humanitarnim ciljem. Na prostoru bivše Jugoslavije nastupaju već deset godina, dok u Srbiji redovno gostuju od 2015. godine, sa zapaženim izvođenjima u Beogradu, Kragujevcu, Smederevu i Nišu.