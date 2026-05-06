Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine vršiće danas suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograd, uređajima sa zemlje i vode, u periodu od 16.15 do 21 čas, saopšteno je iz Gradske čistoće.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni potezi od Baričke Ade ka Ostružnici, zatim od Ostružnice ka Makišu, kao i Ada Međica, Ada Ciganlija, Makiš, Bojčinska šuma, nasip Progar i deo ka „Tarzan plaži“. Planirano je i tretiranje područja u Boljevcima uz kanale, priobalja Save ka Nautičkom selu, nasipa od Bloka 45 ka Ostružničkom mostu i Jakovu, kao i deonica od Progara ka Jakovu, uključujući naselja Umka i Ostružnica.

Izvođenje tretmana zavisiće od vremenskih uslova, odnosno biće sprovedeno samo ukoliko ne bude kiše, uz odgovarajuću temperaturu i brzinu vetra. Kako se navodi, kiša pogoduje razmnožavanju komaraca, ali otežava sprovođenje tretmana zbog osetljivosti preparata.

Iz Gradske čistoće apeluju na građane da imaju razumevanja i omoguće ekipama nesmetan rad, kao i na pčelare da preduzmu mere zaštite pčela tokom akcije.

Dodaje se i da su preparati koji se koriste registrovani kod Ministarstvo zaštite životne sredine i nalaze se na Privremenoj listi biocidnih proizvoda, zbog čega nema razloga za zabrinutost građana.