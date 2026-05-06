U okviru Dečjeg sajma, koji će se održati 16. i 17. maja u TC Galerija, biće organizovana humanitarna akcija prikupljanja pomoći za Prihvatilište za decu Beograda .

Cilj akcije je da se najmlađima bez roditeljskog staranja ulepšaju svakodnevni trenuci i obezbede osnovne stvari koje im nedostaju.

Građani će imati priliku da doniraju kozmetiku za decu, poput šnalica, lakova i gelova za kosu, kao i različite ukrase i proizvode iz oblasti estetske nege. Pored toga, prikupljaće se i sportski rekviziti – lopte za košarku, odbojku i fudbal, reketi za stoni tenis, badminton oprema i roleri.