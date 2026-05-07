JKP Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će danas zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži doći do privremenih isključenja vode u pojedinim delovima Starog grada i Vračara.

Na teritoriji opštine Stari grad, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode će biti potrošači u Budimskoj ulici (od Venizelosove do Knez Miletine) i u Šantićevoj ulici. Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne sa pijaćom vodom.

Na opštini Vračar, od 8.30 do 16.00 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Gospodara Vučića (od Anastasa Jovanovića do Ustaničke) i u ulici Anastasa Jovanovića. I u ovom delu grada obezbeđene su auto-cisterne za snabdevanje pijaćom vodom.

Iz preduzeća apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja planiranih radova.

