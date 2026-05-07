Više beogradskih opština danas bez struje: Isključenja će trajati satima, a u jednoj ulici radovi počinju tek PO PODNE
Spisak isključenja struje:
Stari grad
08:00 - 13:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 49-53,
Zvezdara
08:30 - 14:00 ILIJE KOLAREVIĆA: 21-25, Naselje M.MOKRI LUG: BILjANE JOVANOVIĆ: 6-18A,1-15,19-23A, BOJADžINSKA: 2-8,1-13, KOLEDARSKA: 1-13, KRITSKA: 2-18A,22,26-30,34-40, MIHAILA TODOROVIĆA: 10A-12, MIKENSKA: 2-4A,12-46,1-39,45-53, MLINARSKA: 2-20A,1-19, PASTIRSKA: 2-42,1-43, SLOBODANA LALE BERBERSKOG: 2A-2B,6-16Ž,20,52-52B,56,60-66V,1B-65, SVETOG PROHORA PČINj: 2-10B,1-9, TEODOSIJEVA: 2-20,3-11, VINOGRADSKA: 19C-19Ž,23-25A,29-31, ZAPADNO SELIŠTE: 8-34,38,44-44A,7-43,
Palilula
10:00 - 11:30 Naselje BG-KRNjAČA: SUTJESKA ULICA 1: 4A-6C,26-26A, ZRENjANINSKI PUT: 43J,
Savski venac
09:00 - 16:00 MIĆE ORLOVIĆA: 19, Naselje BANjICA: FLORE SENDS: 6,
08:30 - 14:00 VELISAVA VULOVIĆA: 37,
Voždovac
12:30 - 14:00 KUMODRAŠKA: 153,
10:00 - 15:00 VOJVODE STEPE: 39-41,
Čukarica
08:30 - 14:00 MLADENA MITRIĆA: 8-18, OBALSKIH RADNIKA: BB,11-25A, STRUGARSKA: 7-11,
Zemun
08:30 - 12:30 BEŽANIJSKA: 20-62,13-53, CETINjSKA: 10-66,9-27, GUNDULIĆEVA: 8-30,11-25V/2, MAJAKOVSKOG: 2-18,1-5, ORAČKA: 28-80,17-59, PREKA: 2-8,1-3, RABINA ALKALAJA : 4-16,7-23,27, SENSKI TRG: 4, UGRINOVAČKA: 6-20,1A-17A, VUKOVA: 2-4,8-10,1-7,13-17,
08:30 - 13:00 BEŽANIJSKA: 6-12,5-11, DR MILOŠA RADOJČIĆA : 1, DUBROVAČKA: 16,7, SVETOSAVSKA : 2-18,22,7-13,19-21,
09:00 - 12:00 BANATSKA: 16-20,24-28V/2,32-44A,15-31a, BARANjSKA: 2-34, SOMBORSKA: 1-13, UGRINOVAČKA: 214, VRŠAČKA: 4-16,1-3,
Obrenovac
08:00 - 16:00 Naselje MISLOĐIN: KOLUBARSKA: 8-10,22, Naselje OBRENOVAC: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: BB,0-12,16,1A-3, BOGOLjUBA MIHAILOVIĆA: 4-12,18-24,3-5, BRAĆE JUGOVIĆA: 2-32,38,42-44V,54,1-19,23-25,45-47,53-55,59-71,91A-93A,135, IVANA ŠTAGLjARA: 2-20,1-3, KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: BB,40-52,15,85-105,109-151A,155,163,1111, KRALjA PETRA PRVOG: 42, MILEVE MARIĆ: 2-16, MILOŠA OBRENOVIĆA: 189-189A, MILOSAVA PAVLOVIĆA: 40-46,50-52,35-47, NEMANjINA: 5, OBRENOVAC: 0BB, RADENKA RANKOVIĆA: 2-38A,50-52,11-31, SVETOG SAVE: 2,1-1B,11-13,17-19, SVETOG VLADIKE NIKOLAJA: 2-8,13-67,1111BB, TOPOLICE: 3,7-11,15-15A, UZUN MIRKOVA: 8-8A,1-1BB,13-29, VOJVODE PUTNIKA: BB,2-40,9396,3-13,17-23, VOJVODE STEPE: 44-50,9-19, ZABRAN: 0-20G,26-32A,1-17,21-21A,27A,61-61A,111,1111, ZABRANSKI PUT: 2-2B,16,20D-22M,26,1,9-13A, ZMAJ-JOVINA: 2-42,48-50, Naselje RVATI: RVAĆANSKA: BB,16-50,54-58,27-41,45-49
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