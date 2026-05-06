SUDAR NA BRANKOVOM MOSTU, KOLAPS NA GAZELI: Popodnevni špic u Beogradu u punom jeku, stvaraju se ogromne gužve (FOTO)
Popodnevni špic u Beogradu je počeo, a saobraćaj se na pojedinim ključnim tačkama grada odvija otežano i uz velika zadržavanja.
Na Gazeli je trenutno najkritičnija situacija — vozila se jedva kreću, a priključivanje na most je gotovo nemoguće zbog velikog priliva automobila u oba pravca. Kolone su formirane već na prilazima, pa se vozačima savetuje strpljenje.
Dodatne probleme stvara i sudar na Brankovom mostu u smeru ka gradu, gde su se sudarili autobus i putničko vozilo. Prema prvim informacijama nema povređenih, ali su zbog nezgode zatvorene dve saobraćajne trake, što dodatno usporava protok vozila i stvara gužve na prilazima mostu.
Velika zadržavanja beleže se i u Takovskoj ulici, kao i na Autokomandi, gde je saobraćaj usporen i povremeno se formiraju kolone u više pravaca.
Situacija nije bolja ni na Bulevaru Mihaila Pupina, gde se vozila kreću otežano, a popodnevni špic je već dostigao pun intenzitet.
Vozačima se savetuje da, gde je to moguće, koriste alternativne pravce i računaju na duža zadržavanja u gotovo svim centralnim gradskim zonama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje danas pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija, Đurđevdana, i upućuje apel vozačima da budu oprezni i odgovorni u saobraćaju.
- Za Đurđevdan, jedne od najvećih slava u Srbiji, očekuje se pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Zato - oprez i odgovornost. Ako konzumirate alkohol, ne sedajte za volan - navodi MUP u objavi na Instagram-u.
Navode da će saobraćajna policija biti pojačano prisutna na putevima širom zemlje, sa ciljem sprečavanja nezgoda i očuvanja bezbednosti.
Od početka godine iz saobraćaja je isključeno više od 17.000 vozača zbog alkohola, a više od 2.500 zadržano je na trežnjenju, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.
- Sačuvajmo živote - poštujmo propise i brinimo jedni o drugima - navodi se u objavi.
