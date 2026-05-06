Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje danas pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija, Đurđevdana, i upućuje apel vozačima da budu oprezni i odgovorni u saobraćaju.

- Za Đurđevdan, jedne od najvećih slava u Srbiji, očekuje se pojačan saobraćaj i brojna okupljanja. Zato - oprez i odgovornost. Ako konzumirate alkohol, ne sedajte za volan - navodi MUP u objavi na Instagram-u.

Navode da će saobraćajna policija biti pojačano prisutna na putevima širom zemlje, sa ciljem sprečavanja nezgoda i očuvanja bezbednosti.

Od početka godine iz saobraćaja je isključeno više od 17.000 vozača zbog alkohola, a više od 2.500 zadržano je na trežnjenju, jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

- Sačuvajmo živote - poštujmo propise i brinimo jedni o drugima - navodi se u objavi.