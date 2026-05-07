NOĆ U BEOGRADU: Teško povređen biciklista u Požeškoj ulici kod pijace
Muškarac star 40 godina teško je povređen kada ga je kao biciklistu oborilo vozilo, rečeno je za beogradske medije u Hitnoj pomoći.
Nesreća se dogodila u 20.30 u Požeškoj ulici na Banovom brdu kod pijace.
Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 127 intervencija od kojih je 20 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični i psihijatrijski bolesnici.
