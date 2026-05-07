Bliži se kraj radne nedelje, pa jutarnji špic u Beogradu ovog jutra protiče znatno mirnije nego prethodnih dana. Saobraćaj je u većem delu grada prohodan, a gužve su manje izražene nego početkom sedmice.

Brankov most je prohodan u oba pravca, bez većih zadržavanja, dok se i na kružnom toku kod TC "Ušće" saobraćaj odvija nesmetano. Dobra situacija je i u centru grada, gde nema većih kolona.

Manja usporenja povremeno se stvaraju u Bulevaru despota Stefana, gde se na pojedinim deonicama formiraju kraće gužve, ali bez ozbiljnijih zastoja.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Gazela je ovog jutra prohodna i bez uobičajenih kolona koje su prethodnih dana stvarale velike probleme vozačima, dok se i na Autokomandi saobraćaj odvija nešto sporije, ali daleko rasterećenije nego ranije tokom nedelje.

Auto-put kroz Beograd je prohodan i na njemu se saobraćaj odvija bez većih zadržavanja.

Najopterećenija tačka ovog jutra i dalje je Pančevački most, odnosno prilazi mostu iz pravca Pančeva i Borče, gde ima pojačanog intenziteta saobraćaja i formiranja kolona. Ipak, ni tamo situacija nije toliko teška kao prethodnih dana.

