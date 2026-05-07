Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd i Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštili su da danas stupaju na snagu izmene u režimu saobraćaja i javnog prevoza u više delova grada zbog radova na infrastrukturi koji su već počeli ili počinju u narednim danima.

Kako je navedeno, od danas do 1. septembra doći će do izmena režima rada linija javnog gradskog prevoza zbog izvođenja radova u Banatskoj ulici u Zemunu. Radovi se odnose na instalaciju fekalne kanalizacije koje će po fazama izvoditi preduzeće "Mašinokop".

Tokom trajanja radova biće izmenjene trase više linija. Vozila linije 85 u smeru ka Banovom brdu saobraćaće ulicama Cara Dušana – Filipa Višnjića – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Borči ići trasom Ugrinovačka – Autoput za Novi Sad – Spoljna magistralna tangenta – Pupinov most i dalje redovno. Linije 103, 105L i 112 u smeru ka terminusu "Zemun (Bačka)" ići će trasom Cara Dušana – Filipa Višnjića – Ugrinovačka – Bačka do terminusa, dok će u smeru ka Borči i Ovči saobraćati Ugrinovačka – Autoput za Novi Sad – Spoljna magistralna tangenta – Pupinov most i dalje redovnim pravcima. Vozila linije 612 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće ulicama Cara Dušana – Filipa Višnjića – Rada Končara i dalje redovno, dok će u smeru ka Novoj Galenici ići trasom Ugrinovačka – Autoput za Novi Sad – Spoljna magistralna tangenta – Cara Dušana i dalje redovnom trasom. Privremeno se ukidaju stajališta za linije 85, 103, 105L, 112 i 612: "Banatska" u oba smera i "Bačka" u smeru ka periferiji, kao i pojedina stajališta na linijama 85 i 612 u smeru ka Novom Beogradu, uključujući "Zadrugarska" i "Filipa Višnjića". Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Istovremeno, Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da je od danas na snazi obustava saobraćaja u više gradskih ulica zbog radova na putnoj i komunalnoj infrastrukturi. Na teritoriji opštine Zvezdara zatvara se deo Ulice Učitelja Miloša Jankovića, od Čingrijine do Preševske, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže koju izvodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija". Radovi će se odvijati u dve faze – prva od 7. do 26. maja, a druga od 27. maja do 3. juna.

Pored toga, radovi na asfaltiranju i uređenju ulica počinju i u opštini Surčin, u Ulici Obilićev venac, gde će zbog radova JP "Putevi Beograda" doći do obustave saobraćaja do 29. juna. Takođe, obustava saobraćaja uvodi se i u Ulici Žarka Jelića, na delu od Ugrinovačke do Partizanske, po fazama, a radovi će trajati do 27. jula.