Slušaj vest

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" obavestilo je potrošače da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar danas doći do privremenih prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima ove opštine.

Kako se navodi u saopštenju, u periodu od 8.30 do 18.00 časova bez vode će ostati potrošači u delu Nebojšine ulice, od Krusedolske do Rankeove ulice, dok će u terminu od 9.00 do 18.00 časova bez vode biti i potrošači u Ulici Nikolaja Krasnova, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda.

Iz ovog preduzeća su saopštili i da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne, uz apel građanima da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDANAS POČINJU VELIKI RADOVI U BEOGRADU: Menjaju se linije gradskog prevoza, zatvaraju se stajališta i delovi ulica u više opština, a sve će trajati MESECIMA
Screenshot 2025-11-24 102014.jpg
Društvo„TAMO GDE JE ROĐENA SRBIJA“: Potresna priča igumana Đurđevih Stupova za Kurir o zavetu Stefana Nemanje koji je promenio istoriju
PHAL2119.JPG
DruštvoSvi strahuju od scenarija korone, ali kod hantavirusa važe skroz drugačija pravila! Šekler otkriva ključnu razliku: Evo kolike su šanse da se zarazite
hanta virus Milanko Šekler Kruzer
DruštvoRoditelji joj i danas kupuju trešnje i nose na grob: NATO agresori su tog 7. maja "žutim anđelima" pobili 16 civila, među njima i trudnu Ljilanu Spasić (FOTO)
Roditelji nastradale Ljiljane Spasić