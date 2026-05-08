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Zvezdara

08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 520-520A,526,530-532,437A-455, NIKOLE NESTOROVIĆA: 13-17, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 120-128,133, Naselje M.MOKRI LUG: AVRAMA PETRONIJEVIĆA: 2-30,1-33, BOGOJAVLjENSKA: 2-20,1-11, BOGUTOVAČKA: 1-7, BOSANSKA: 4-48,60,3-19, HAZARSKA: 32-50A,13-69, JERUSALIMSKA: 2-20,1-23, KREMANSKA: 2-4A,1-3, MAGE MAGAZINOVIĆ: 20-46,11-41,45, MEROŠINSKA: 2-10,1-3,7, MILOŠA MATIJEVIĆA: 2,6-20,3-13A,17-21, NARODNOG FRONTA: 2-12A, PASTIRSKA: 48-54, PAVLA VASIĆA: 6B-6L, PEŠTERSKA: 2-32,1-51A, PRIJEPOLjSKA: 2-4A,8,1-9, PRVOMAJSKA: 2-64,1-63A,67-73, RATKA PAVLOVIĆA: 2-32,1-3,7-31, STIŠKA: 2-6,1-9, ŠUMADIJSKA: 2-6, ZAPADNO SELIŠTE: 40-42A,46-58,45-49,

09:00 - 15:00 ŠABAČKA: 14,13,

Čukarica

08:30 - 14:00 MLADENA MITRIĆA: 5-5, NIKOLAJA GOGOLjA: 84-92, OBALSKIH RADNIKA: 39-43, OSIJEČKA: 22-40,19-37A, S.ĐURĐEVIĆA-TROŠARINCA: 2-6,1-3, STEVANA BRAKUSA: 7, STRUGARSKA: 1-5, VALjEVSKA: 1-5,

Zemun

08:30 - 12:30 BOSANSKA: 40,44-58,62-66,80A,35-45,49-57, BRANKA PEŠIĆA : 58-68,61-69, DRAGANA RAKIĆA: 10A-10D,28-32a,36,40,51-51, SAVE BURIĆA: 2-4,8-10,1-5, TRŠĆANSKA: 68-74,82-82V/2,35,39,45,53-57, UGRINOVAČKA: 133,

Sopot

09:00 - 13:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, PRVOMAJSKA: 54,

Vračar

09:00 - 12:00 Svetozara Markovića: 19, 17, 15, 13

Kurir.rs

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