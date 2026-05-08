Postupak vodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a procenjena vrednost usluge iznosi milion dinara.

Predmet nabavke odnosi se na stručnu kontrolu kompletne tehničke dokumentacije za planirani kompleks na uglu ulica Karađorđeve i Dušana Nedeljkovića. Projekat obuhvata izgradnju javne podzemne garaže spratnosti Po-2, sa ukupnom bruto površinom od oko 2.400 m2, kao i formiranje pjacete na njenom krovu.

Garaža je projektovana sa pet polunivoa, međusobno povezanih rampama i stepeništima, sa dva nezavisna ulaza i izlaza – iz obe ulice koje omeđuju lokaciju. Planirano je da objekat omogući parkiranje vozila, uključujući mesta za osobe sa invaliditetom, uz prateće tehničke i bezbednosne sisteme.

Na površini iznad garaže predviđen je trg sa urbanim mobilijarom, zelenilom i pešačkim zonama, koji će, navodi se, biti uklopljen u postojeći ambijent centra Lazarevca. Projektom su obuhvaćeni i sistemi za odvodnjavanje, javno osvetljenje, video-nadzor, kao i savremeni sistemi kontrole i naplate parkiranja.

Tehnička kontrola obuhvatiće proveru usklađenosti projekta sa važećim planskim dokumentima, zakonima i uslovima nadležnih institucija, kao i stručnu analizu geotehničkog elaborata, za koji su predviđena dodatna istraživanja terena.

Rok za podnošenje prijava 18. maj

Podsetimo, još 2021. godine na platou ispred Gradske opštine Lazarevac počeli su radovi na uređenju trga i izgradnji podzemne garaže.