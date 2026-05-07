Slušaj vest

Četrdeseti jubilarni Dečiji sajam biće održan 16. i 17. maja u Tržnom centru Galerija u Beogradu na vodi, od 10 do 20 časova, a ovogodišnje izdanje, pored zabavnog i edukativnog programa za najmlađe, imaće i humanitarni karakter.

Manifestacija, namenjena deci svih uzrasta od beba do tinejdžera i ove godine okupiće veliki broj izlagača, učesnika i porodica, uz raznovrstan sadržaj prilagođen najmlađima. Organizatori najavljuju pozorišne predstave, edukativne radionice, takmičenja, druženja sa omiljenim dečijim junacima, kao i brojne igre i nagrade.

Poseban akcenat ovog proleća stavljen je na humanitarnu akciju namenjenu deci iz Prihvatilišta Beograda. Posetioci će tokom oba dana sajma moći da doniraju kozmetiku za decu, poput šnalica, gelova i ukrasa za kosu, kao i sportsku opremu i rekvizite lopte za fudbal, košarku i odbojku, rekete za stoni tenis i badminton, kao i rolere.

Kako navode organizatori, cilj akcije je da se kroz zajedništvo i solidarnost pruži podrška mališanima kojima je pomoć najpotrebnija, ali i da se deca od najranijeg uzrasta podstaknu na empatiju i brigu o drugima.