PAKAO U JUTARNJEM ŠPICU! Kolone se stvaraju od ranog jutra: Pančevac zakrčen, vozila se jedva pomeraju na Gazeli (FOTO)
Došli smo do kraja radne nedelje za mnoge Beograđane, ali jutro ovog petka nije donelo mnogo razloga za zadovoljstvo kada je reč o saobraćaju. Gužve su se već od ranih jutarnjih časova formirale na više lokacija u prestonici, a situacija je najkritičnija na Pančevačkom mostu.
Već od 7 časova stvaraju se velike kolone na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta, pa vozači na ovom potezu gube strpljenje iz minuta u minut. Ni na Gazeli situacija nije mnogo bolja, gde je saobraćaj standardno usporen u vreme jutarnjeg špica.
Povremena zadržavanja beleže se i na Autokomandi, gde se intenzitet saobraćaja menja iz minuta u minut, pa vozači moraju da budu dodatno oprezni.
Kada je reč o centru grada, većina ulica za sada je prohodna, ali se gužve povremeno stvaraju u Kneza Miloša i Bulevaru despota Stefana, gde je saobraćaj pojačan tokom celog jutra.
Sa druge strane, nešto bolja situacija je na Slaviji, Trgu Nikole Pašića i Trgu republike, gde se saobraćaj trenutno odvija bez većih problema. Prohodni su i Brankov most, kao i kružni tok kod TC Ušće, što je mnogim vozačima jutros makar malo olakšalo put kroz grad.
