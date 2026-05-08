Došli smo do kraja radne nedelje za mnoge Beograđane, ali jutro ovog petka nije donelo mnogo razloga za zadovoljstvo kada je reč o saobraćaju. Gužve su se već od ranih jutarnjih časova formirale na više lokacija u prestonici, a situacija je najkritičnija na Pančevačkom mostu.

Već od 7 časova stvaraju se velike kolone na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta, pa vozači na ovom potezu gube strpljenje iz minuta u minut. Ni na Gazeli situacija nije mnogo bolja, gde je saobraćaj standardno usporen u vreme jutarnjeg špica.

Povremena zadržavanja beleže se i na Autokomandi, gde se intenzitet saobraćaja menja iz minuta u minut, pa vozači moraju da budu dodatno oprezni.

Kada je reč o centru grada, većina ulica za sada je prohodna, ali se gužve povremeno stvaraju u Kneza Miloša i Bulevaru despota Stefana, gde je saobraćaj pojačan tokom celog jutra.

Sa druge strane, nešto bolja situacija je na Slaviji, Trgu Nikole Pašića i Trgu republike, gde se saobraćaj trenutno odvija bez većih problema. Prohodni su i Brankov most, kao i kružni tok kod TC Ušće, što je mnogim vozačima jutros makar malo olakšalo put kroz grad.