Slušaj vest

Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je u emisiji "U središtu pažnje" na Prvom programu Radio Beograda da je cilj da glavni grad do početka Ekspa 2027. bude potpuno saobraćajno povezan i spreman za dolazak miliona posetilaca. Najavio je izgradnju takozvanog "malog metroa", nove železničke veze sa aerodromom "Nikola Tesla", uvođenje novih vozova i električnih autobusa, kao i realizaciju velikih infrastrukturnih projekata širom grada.

Prema rečima Čučkovića, aktivnosti su podeljene u dve ključne teme – pripremu za Ekspo i "realizaciju velikih saobraćajnih rešenja" planiranih za naredni vek, a cilj je da Beograd 15. maja naredne godine "potpuno spreman dočeka milione posetilaca", a da je ključni deo tog plana železničko povezivanje centra grada sa aerodromom "Nikola Tesla" i prostorom Ekspa.

- Stanice 'Prokop' i 'Novi Beograd' biće glavna mesta presedanja. Pruga će ići direktno do aerodroma, a stanica na samom aerodromu biće 'toplom vezom' – natkrivenim mostom sa potpunim komforom – povezana sa aerodromskom zgradom - objasnio je Čučković.

Potvrdio je da je rok za završetak pruge, železničke stanice i nabavku novih vozova upravo početak Ekspa. Vlada je, kako navodi, već kupila devet garnitura vozova za liniju do aerodroma, dok prvi vozovi stižu u novembru. Takođe, kako je istaknuto, planirano je uvođenje 100 novih električnih autobusa na sedam novih gradskih linija koje će voditi ka Ekspu.

"Mali metro" i tunel ispod Beograda

Jedan od, kako je rečeno, najambicioznijih projekata je izgradnja saobraćajnog tunela, takozvanog "malog metroa", koji će spojiti Bulevar despota Stefana i Ekonomski fakultet. Prema planu, tunel će biti dužine 2.400 metara i predstavljaće direktnu vezu između Pančevačkog mosta i novog Savskog mosta.

Foto: Gemini ilustracija

- Ovaj tunel će se graditi krticama, baš kao i železnički tunel za metro. Za razliku od Terazijskog tunela, ovaj će imati dve potpuno nezavisne cevi - naveo je Čučković.

Izgradnja metroa: Gde će biti najkritičnije?

Govoreći o prvoj liniji metroa, Čučković je precizirao da će mašine (krtice) da se kreću sa dve strane – iz Makiša i sa Pančevačkog mosta – a cilj je da se, kako je naglasio, sretnu na Sajmu za oko 550 dana rada.

1/7 Vidi galeriju Ovako će izgledati Beogradski metro i stanice Foto: Shutterstock, Ministarstvo Građevinarstva I Saobraćaja, Beoinfo

- Najkritičnije će biti na mestima gde ćemo morati potpuno da zatvorimo saobraćaj. Prvo je ulaz mašine iz pravca Makiša, gde će već ove godine biti zatvorena Vodovodska ulica u Žarkovu. Druga krizna tačka je raskrsnica Požeške i Blagoja Parovića na Banovom brdu - objasnio je gradski menadžer.

Novi mostovi i turističke atrakcije

Čučković je najavio da će Novi savski most biti tri puta širi od prethodnog, sa nezavisnim tramvajskim trakama, pešačkim i biciklističkim stazama. Njegov raspon u vodi, kako je naveo, biće 166 metara, što bi trebalo da omogući nesmetan prolaz kruzera.

Foto: Kurir Televizija

Najavio je i izgradnju panoramskog točka na novobeogradskoj strani prečnika 80 metara, sa 40 klimatizovanih kapsula, kao i pretvaranje Starog železničkog mesta u pešačko-biciklistički, sa vidikovcima.

- To će biti most na kojem se ne žuri, namenjen za uživanje porodica i zaljubljenih parova, dok će ostali mostovi služiti za brži protok saobraćaja - rekao je Čučković, navodeći da će tokom 2026. godine biti završeno i proširenje Ulice Jurija Gagarina u bulevar, kao i Bulevara patrijarha Pavla.