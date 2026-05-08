ODMAH PROVERITE DA LI IMATE VODE: Na 12 lokacija širom Beograda došlo je do hitnog neplaniranog isključenja
Zbog kvarova na vodovodnoj mreži, ekipe "Beogradskog vodovoda i kanalizacije", koje su na terenu, isključile su vodu na 12 lokacija širom prestonice. Normalizacija snabdevanja očekuje se do 15 časova, a evo detaljnog spiska lokacija na kojima je nestalo vode:
- Stari grad: Šantićeva 11
- Savski venac: Perside Milenković 11
- Palilula: Petra Ćetkovića 45, 12. oktobra 20 – Borča
- Zvezdara: Bulevar kralja Aleksandra 162
- Voždovac: Liksuri 5 – Jajinci, 18. nova 64 – Zuce
- Čukarica: Kijevska 10, Ljubisava Šarčevića 1i – Velika Moštanica
- Rakovica: Oslobođenja 1
- Novi Beograd: Đorđa Stanojevića bb
- Zemun: Ugrinovačka 21, Jovana Brankovića 8 – Batajnica
- Grocka: Trifuna Pešića 18f – Leštane
- Barajevo: 9. maja 11 – Guncate, Milisava Krstića 8 – Meljak, Milovana Jelića 9 – Vranić
- Surčin: Aerodromski put bb
Podsećamo, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" obavestilo je potrošače da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar danas doći do privremenih prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima ove opštine.
Kako se navodi u saopštenju, u periodu od 8.30 do 18.00 časova bez vode će ostati potrošači u delu Nebojšine ulice, od Krusedolske do Rankeove ulice, dok će u terminu od 9.00 do 18.00 časova bez vode biti i potrošači u Ulici Nikolaja Krasnova, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda.
