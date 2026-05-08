Koje opštine u Beogradu ostaju bez vode narednih dana

Zbog kvarova na vodovodnoj mreži, ekipe "Beogradskog vodovoda i kanalizacije", koje su na terenu, isključile su vodu na 12 lokacija širom prestonice. Normalizacija snabdevanja očekuje se do 15 časova, a evo detaljnog spiska lokacija na kojima je nestalo vode:

Stari grad: Šantićeva 11 Savski venac: Perside Milenković 11 Palilula: Petra Ćetkovića 45, 12. oktobra 20 – Borča Zvezdara: Bulevar kralja Aleksandra 162 Voždovac: Liksuri 5 – Jajinci, 18. nova 64 – Zuce Čukarica: Kijevska 10, Ljubisava Šarčevića 1i – Velika Moštanica Rakovica: Oslobođenja 1 Novi Beograd: Đorđa Stanojevića bb Zemun: Ugrinovačka 21, Jovana Brankovića 8 – Batajnica Grocka: Trifuna Pešića 18f – Leštane Barajevo: 9. maja 11 – Guncate, Milisava Krstića 8 – Meljak, Milovana Jelića 9 – Vranić Surčin: Aerodromski put bb

Podsećamo, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" obavestilo je potrošače da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar danas doći do privremenih prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima ove opštine.

Kako se navodi u saopštenju, u periodu od 8.30 do 18.00 časova bez vode će ostati potrošači u delu Nebojšine ulice, od Krusedolske do Rankeove ulice, dok će u terminu od 9.00 do 18.00 časova bez vode biti i potrošači u Ulici Nikolaja Krasnova, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda.