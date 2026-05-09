Grad Beograd raspisao je tender za uslugu stručnog nadzora nad realizacijom ugovora o javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada u Vinči. Procenjena vrednost nabavke iznosi 247,7 miliona dinara.

Postupak sprovodi Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, a predmet nabavke odnosi se na praćenje realizacije ugovora koji je Grad Beograd još 2017. godine zaključio sa kompanijom Beo Čista Energija i konzorcijumom kompanija SUEZ Groupe i I-Environment Investments Ltd.

Reč je o projektu koji obuhvata kompleks deponije u Vinči, jedine zvanične deponije komunalnog i građevinskog otpada na teritoriji Beograda, na koju se godišnje dopremi više od milion tona otpada. Kompleks nove sanitarne deponije prostire se na oko 135 hektara, dok postojeća stara deponija zauzima oko 45 hektara.

Tenderom je predviđeno angažovanje stručnog tima različitih profila, građevinskih, mašinskih i elektro inženjera, pravnika, ekonomista, stručnjaka za zaštitu životne sredine i bezbednost na radu, koji će tokom naredne dve godine pratiti realizaciju završnih aktivnosti treće faze projekta u Vinči.

Treća faza podrazumeva sanaciju i remedijaciju stare deponije, kao i izgradnju dodatnih objekata i sistema predviđenih ugovorom o javno-privatnom partnerstvu. Deo tih aktivnosti planiran je za period od 2026. do 2028. godine.

Izabrani nadzor biće zadužen za svakodnevno praćenje aktivnosti na terenu, analizu izvođenja radova i usklađenosti sa projektno-tehničkom dokumentacijom, kontrolu finansijskih i ekoloških izveštaja, kao i pravnu podršku u vezi sa realizacijom ugovora i eventualnim aneksima.

Dokumentacija predviđa i obavezno svakodnevno prisustvo najmanje dva člana stručnog tima u kompleksu Vinče, kao i izradu mesečnih i završnih izveštaja za Grad Beograd i Komisiju za javno-privatno partnerstvo Ministarstva finansija.

U okviru projekta u prethodnim godinama već su realizovane prve dve faze, koje su uključivale izgradnju nove sanitarne deponije, postrojenja za tretman procednih voda, postrojenja za tretman građevinskog otpada, kao i postrojenja za energetsku obradu otpada (EfW).