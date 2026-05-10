Elektrodistribucija Beograd obavlja planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će u nedelju, 10. maja 2026. godine, doći do privremenih isključenja električne energije u opštinama Palilula i Savski venac.
ISKLJUČENJA STRUJE
BEZ STRUJE ČAK I NEDELJOM: Objavljen spisak isključenja za današnji dan za dve beogradske opštine
Spisak isključenja struje:
Palilula
10:00 - 11:30 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 15, TAKOVSKA: 2,
Savskivenac
09:00 - 11:30 LjUTICE BOGDANA: 1
