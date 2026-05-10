Svečano otvaranje letnje sezone u Skadarliji biće održano u subotu, 16. maja, od 17 časova na platou kod skadarlijske česme, saopštila je Turistička organizacija Beograda.

Posetioci će tom prilikom imati priliku da se upoznaju sa posebnim kodeksom ponašanja po kojem je Skadarlija prepoznatljiva, a o tradiciji i duhu ove boemske četvrti govoriće i čuveni skadarlijski dobošar tokom manifestacije kojom će zvanično biti otvorena letnja sezona 2026. godine.

Za atmosferu starog Beograda biće zadužen i lik Branislava Nušića, kojeg će oživeti glumac Milan Milosavljević, kroz priče o tome zašto je Skadarlija vekovima inspiracija pesnicima, piscima i umetnicima.

Poseban deo programa biće posvećen i boemskom duhu Skadarlije, o kojem će govoriti skadarlijska dama kroz anegdote koje se godinama prenose među Beograđanima.

Iz Turističke organizacije Beograda pozvali su građane i goste prestonice da prisustvuju događaju i uživaju u muzici, pesmi i tradicionalnoj atmosferi po kojoj je Skadarlija jedna od najpoznatijih i najposećenijih ulica u Beograd.