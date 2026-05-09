Zbog prekida u primarnom napajanju električnom energijom došlo je do poremećaja u radu beogradskog vodovodnog sistema, a stabilizacija se očekuje do večernjih sati.
Veliki kvar na čitavom vodovodnom sistemu u Beogradu: Veći deo grada u problemu, ekipe na terenu, NE ZNA SE KADA ĆE VODA STIĆI
Zbog velikog kvara na primarnom snabdevanju električnom energijom došlo je do poremećaja u radu celokupnog beogradskog vodovodnog sistema, što je izazvalo probleme u isporuci vode u većem delu prestonice, saopštilo je preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Na terenu su ekipe "Elektromreže Srbije" koje rade na hitnom otklanjanju kvara i normalizaciji elektroenergetskog napajanja sistema. Nadležni navode da je reč o kvaru na primarnoj mreži, koji je direktno uticao na stabilnost vodosnabdevanja.
Prema trenutnim procenama, stabilizacija i povratak redovnom snabdevanju vodom očekuje se do kasnih večernjih sati, nakon završetka radova na otklanjanju problema.
